Vene vangis surnud Magnitski sanktsioonide USA koordinaator väisas Eestit

Eesti valitsus kiitis rahvusvahelise sanktsiooni seaduse alusel selle aasta märtsi lõpus heaks niinimetatud Magnitski nimekirja 49 isikust, kellele kehtestas sissesõidukeelu. Eelmisel nädalal andis Venemaa välisministeerium Eesti suursaadikule Moskvas üle omapoolse „russofoobide“ nimekirja, kus on 20 Eesti avalikkusele tuntud kodanikku, kellel on keelatud Venemaale sõitmine. Teiste hulgas on selles nimistus ka endine Eesti president Toomas Hendrik Ilves. Välispoliitika ekspertide sõnul on Venemaa „russofoobide“ nimekiri vastuseks Eesti kehtestatud sissesõidu ja äritegevuse piirangutele Magnitski juhtumiga seotud Venemaa kodanikele.