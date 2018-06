Jeemeni väed alustasid pealetungi mässulistele

Pealetung algas pärast kella ühte päeval kohaliku aja järgi, kui valitsusmeelsed väed said Saudi Araabia juhitavalt koalitsioonilt rohelise tule.

Rünnak Hodeidale on toonud kaasa rahvusvaheliste abiorganisatsioonide ja ka USA hoiatused, sest sadama kaudu jõuab Araabia poolsaare riiki 70 protsenti Jeemeni impordist ning ka humanitaarabi.

Huthid hõivasid 600 000 elanikuga Hodeida 2014. aasta sügisel koos pealinna Sanaaga. 2015. aasta kevadel sekkusid president Abedrabbo Mansour Hadi poolel huthide vastu sõtta Saudi Araabia ja selle liitlased. Nende eesmärgiks on toetada Jeemeni valitsust mässuliste vastu, kes olid kontrolli haaranud pealinnas ja mitmes regioonis. Koalitsioon soovib ära hoida president Abedrabbo Mansour Hadi valitsuse kukkumist. Sellel valitsusel on rahvusvaheline tunnustus.

Konfliktis on surnud umbes 10 000 inimest alates interventsiooni algusest. See on kaasa toonud viletsust ja vägivalda ühte maailma kõige vaesemasse riiki.