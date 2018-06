Krimmi poolsaar jäi elektrita

Täna pärastlõunal kadus elekter ja osaliselt ka mobiililevi Simferopolis. Kohalike elanike sõnul on elekter kadunud Simferopoli erinevates linnaosades, muu hulgas ka kesklinnas ja mitmes magalarajoonis. Sotsiaalmeedias on teavitatud, et elektrit pole terves Simferopoli piirkonnas ega ka Sevastopolis.