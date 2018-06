Õppuste hooaeg hoidis eriüksuslasi tänavu pikalt «metsas»

Kõige kitsamas meie julgeolekut silmas pidavas perspektiivis on just see põhjus, miks läheb vaja erivägesid. Nende töö algab juba siis, kui ametlikult peavad olukorda kontrolli all hoidma veel ainult sisejulgeolekujõud, sest sõda ju pole. Ning peab jätkuma vastutegevusena juhul, kui vastasel peaks õnnestuma meie territoorium enda valdusse haarata.