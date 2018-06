Pompeo: USA nõuab Põhja-Korealt tuumadesarmeerimist kahe aastaga

Lõuna-Koread külastav Pompeo ütles, et ei avalda konkreetset ajagraafikut, kuid Ühendriikide valitsus loodab, et tähtsad desarmeerimissammud saavad aset leida enne president Donald Trumpi esimese ametiaja lõppu 2021. aasta jaanuaris.

Trump ütles tema sõnul selgelt ja ühemõtteliselt, et õppuste peatamise tingimus on USA ja Põhja-Korea kõneluste jätkumine heas usus. Kui Ühendriigid järeldavad, et Pyongyang ei pea enam heas usus läbirääkimisi, ei ole see enam jõus, lausus Pompeo.