Video: kobras üritas Soomes inimest rünnata

Kolmapäeva ööl kella kahe paiku sõitis Juha Laaksonen Salmineni küla külavaheteel jalgrattaga, kui märkas kedagi teepervel ojas liigutamas. Lähemale jõudes selgus, et tegu on kopraga.

Laaksonen tõdes, et kui kobras peaks ründama, pole see naljaasi. On ju kopral kuni nelja sentimeetri pikkused lõikehambad, millega näiteks paraja suurusega puu mahavõtmiseks kulub vaid paar minutit.



Kuigi tavaliselt hoiavad koprad inimesest eemale, võis loomateadlase Heidi Kinnuneni sõnul tegu olla noore kopraga, kes pärast vanematega üles kasvamist endale oma territooriumi otsib. Kahe-aastaseks saanud pojad lähevad otsima uut elupaika ja paarilist. Kui loom neid ei leia, on ta sunnitud pöörduma tagasi oma pesakonna juurde, kuhu saab jääda uue kevadeni.