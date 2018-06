Venemaa politsei sai korralduse jalgpalli MMi ajal halbade uudiste jagamist vältida

Portaalile Mediazona kinnitasid uudist politseiga seotud allikad, kelle sõnul piirkondlikele politseijaoskondadele antud erikorraldus. Juba praeguseks on käsul olnud suur mõju, sest avalikkust on teavitatud oluliselt väiksemast arvust kuritegudest, läbiotsimistest ja kinnipidamistest.

1. juunist kuni 6. juunini avaldasid siseministeeriumi piirkondlikud üksused 1438 raportit, milles sisaldusid sõnad «kinnipidamine», «avastamine», «läbiotsimine» või «kriminaalkoodeks». 7. juunist 13. juunini avaldati selliseid teateid vaid 71. See tähendas, et nende arv vähenes 20 korda. Alates 7. juunist on käimasolevate juurdluste kohta avaldatud teave olnud peamiselt seotud kadunud isikute otsingutega.