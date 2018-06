Saksamaal vahistati Eestis avastatud mürgiga rünnakut planeerinud tuneeslane

Eile nabiti kinni 29-aastane tuneeslane, kes on tuvastatud nime all Sief Allah H. Teda süüdistatakse internetis ritsiini tootmiseks vajalike ainete ostmises, ütlesid föderaalprokurörid täna.

Kahtlustatakse, et tal õnnestus sel kuul mürk valmis teha. Uurijad leidsid mürki tema korterist Kölni linnas. Siiani uuritakse seda, kuidas ja millal võis kahtlusalune tahta ritsiini kasutada. Usutakse, et ta soovis rünnaku korraldada Saksamaal.

Prokuröride sõnul pole praegu tõendeid selle kohta, et mees võinuks seotud olla mõne äärmusrühmitusega. Samuti ei kommenteeritud esialgu väljaande Bild väidet, mille kohaselt said Saksamaa julgeolekuteenistused vihje USA luure käest.

Ritsiin on riitsinuse seemnetest eraldatud mürgine valk, millel on võime punaliblesid kleepida. Ritsiini avastas 1888. aastal Tartus biokeemik Peter Hermann Stillmark. Paari tera lauasoola suuruse koguse puhta ritsiiniga on võimalik tappa täiskasvanud inimene, see mõjub mürgina isegi piisavas koguses sissehingamisel.