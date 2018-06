Lennuõnnetuses hukkunud Aleksandrovi ansambliliikmete sugulased nõuavad Londoni kaudu suuremat valuraha

Hagi esitasid 78 hukkunu sugulased, sh maineka arsti Jelizaveta Glinka ja Aleksandrovi-nimelise sõjaväeansambli liikmete perekonnaliikmed. Lennukimeeskonna lähikondseid nimistus ei ole, sest reisijakindlustus neid ei hõlma, samuti kuue kaadriohvitseri sugulasi, kes otsustasid kohtusse mitte minna.

Kõik need hagejad on varem kätte saanud igaüks kaks miljonit rubla iga hukkunu kohta, lisaks matusehüvitist, ütles Trunov, kuid tema veendumuse kohaselt oli lend rahvusvaheline, mitte Venemaa-sisene, mistõttu tuleb kindlustust maksta rahvusvaheliste standardite kohaselt ja tema rehkendust mööda on see 22,4 miljonit rubla inimese kohta.

Kindlustusettevõte Sogaz, kus Tu-154 reisjad olid kindlustatud, esindaja ütles Kommersandile, et on oma kohustused sugulastele täies ulatuses välja maksnud. Esindajate sõnutsi ei kavatse Sogaz mingil juhul takistada tuntud advokaadi Trunovi tegevust, kuid arvas, et tema tegevus võib viia hukkunute omaksed eksitusse.

«Me jagame nende valu lähedaste kaotuse pärast ja ei taha, et sellele lisandus petetud ootuste kibedus,» lisati Sogazi pressiesindusest.