Ungari kohus mõistis vangi 71 migranti lämbumissurma saatnud isikud

Austria kiirteel veoautost leitud lämbunud migrandid - 59 meest, kaheksa naist ja neli last - tulid 2015. aastal Süüriast, Iraagist ja Afganistanist ning üritasid tuhandete saatusekaaslaste kombel Saksamaale jõuda.

Kohut mõisteti Ungaris, kes võttis menetluse Viinilt üle, kui selgus, et migrandid olid lämbunud juba Ungaris.

Kui autojuht aru sai, mis reisijatega juhtunud on, jättis ta veoki Austria kiirtee pervele ja põgenes. Austria politsei leidis autost üksteise otsas kuhjas lebavad laibad.

Kohtuekspertiis selgitas välja, et ohvrid olid selleks hetkeks juba kaks päeva surnud.

Riigiprokurör Gabor Schmidt nõudis neljale peasüüdlasele edasikaebamisõiguseta eluaegset vanglakaristust. Kahtlusalused väitsid, et ei teadnud migrantide surmast, kuid tõendid kinnitasid vastupidist.

Jõugu juht Afganistanist põgenenud 31-aastane Samsoor Lahoo ütles kohtus, et ei soovinud kellegi surma.

Tema telefonikõnedest selgus aga, et ta keelas autojuhtidel veoki uksi avada. «Las nad parem surevad. See on käsk,» ütles ta. «Kui nad surevad, las ta viskab nad Saksamaal metsa.»