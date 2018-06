New York kaebas Trumpi kohtusse

New York süüdistab Trumpi, tema poegi ja tütart fondi juhtimisel püsivas ebaseaduslikus tegevuses rohkem kui kümne aasta jooksul.

Kohtuasjas seisab, et fond on teinud laiaulatuslikku ja ebaseaduslikku poliitilist koostööd Trumpi presidendiks valimise kampaaniaga. Seejuures on nad korduvalt ja tahtlikult toetanud Trumpi era- ja ärihuvide realiseerimist. Sellega rikuvad nad mittetulundusühingute seaduslikke aluseid.