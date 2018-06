Kui Türgi president Recep Tayyip Erdoğan väitis, et intressimäärad langevad pärast 24. juuni valimisi, siis peamise opositsioonipartei presidendikandidaat Muharrem İnce ei jätnud kasutamata võimalust riigipea ründamiseks. «Paistab, et ta loodab ka minu peale,» lausus İnce, viidates sellele, et opositsioonikandidaadi võidu korral paraneks majandusseis.