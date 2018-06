FBI direktor lubas tehtud vigu mitte korrata

Wray lubas, et FBI juhtkonna tasandil ja realiikmete seas korratakse uuesti üle, kuidas olla objektiivne ja kuidas vältida endise direktori James Comey ja teiste tehtud vigu.

"Me peame vastutama valikute eest, mida me teeme," lausus Wray, öeldes ka, et "miski selles raportis ei sea kahtluse alla terve FBI ausameelsust".