AT&T teatas Time Warneriga liitumise lõpuleviimisest

USA föderaalkohus oli andnud kaks päeva varem AT&T-le loa võtta Time Warner 85 miljardi dollari eest üle. See oli tõsine tagasilöök president Donald Trumpi valitsusele selle esimeses trustidevastases kohtuasjas.

"Me hakkame pakkuma uut lähenemist sellele, kuidas meedia- ja meelelahutustööstus tarbijate, sisuloojate, levitajate ja reklaamijate jaoks töötama hakkab," ütles AT&T tegevjuht Randall Stephenson avalduses.

Ta märkis, et kahe suurfirma liitumine langeb ajale, kui video loomise, levitamise ja tarbimise viis on digitaalse sisu voogedastamise ja laia spektri internetiga seotud teenuste ajastul kiiresti muutumas.

"Sisu ja loominguline talent on Warner Bros.-is, HBO-s ja Turneris esmaklassiline. Ühendage see kõik AT&T tugevustega otse tarbijale teenuse pakkumisel, ning lisaks pakume me tarbijale eristatavat, kõrge kvaliteediga ja mobiilsust esikohale seadvat meelelahutuskogemust," lausus Stephenson.