Trumpi tabas Põhja-Korea kindrali saluteerimise pärast kriitika

USA presidenti Donald Trumpi tabas neljapäeval kriitika pärast seda, kui Põhja-Korea avaldatud videos on näha teda ühele stalinistliku riigi kindralile sõjaväelase kombel au andmas.

Vahejuhtumi tõttu sai Trump kriitikat nii demokraatidelt kui oma vabariiklastest erakonnakaaslastelt, kellest paljud arvavad niigi, et president suhtus Kimi ja tema totalitaarsesse režiimi liiga aupaklikult.

"Kellelegi ei tule üllatusena, et Põhja-Korea kasutas meie presidenti oma propagandakampaania tarbeks," kirjutas demokraadist senaator Chris Van Hollen Twitteris.

"Kim Jong-un pistab tasku kohesed järeleandmised ise mingeid konkreetseid kohustusi võtmata. On iiveldama ajav näha Trumpi Kanadas meie liitlastele külma tegemas ja seejärel Kimi kiitmas ning tema kindraleid saluteerimas," kirjutas ta.

"Ma pole kunagi näinud Ameerika presidenti au andmas ohvitserile teise riigi sõjaväest, rääkimata sõjaväest, mis tegutseb jõhkra orjuse ning gulagi vangilaagrite süsteemi jõustajana oma riigis," ütles NATO Euroopa liitlasvägede endine ülem (SACEUR) James Stavridis. "See oli viga," lisas ta.

Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders ütles, et president oli lihtsalt viisakas. "See on tavaline viisakus. Kui teise valitsuse sõjaväeametnik saluteerib...vastate samaga," lisas ta.