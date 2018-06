Browder: kui tahate püüda Putinit, minge Vene oligarhide raha järele

Vangistuses surnud vene juristi Sergei Magnitski endine tööandja ja investeerimisfondi Hermitage Capital asutaja oli varem üks suurimaid välismaiseid ärimehi Venemaal. Vene turul teenis ta miljoneid eurosid. Nüüd juhib ta kampaaniat korruptsiooni päevavalgele toomiseks ja Venemaa ametnike karistamiseks, keda ta süüdistab Sergei Manitski surmas 2009. aastal.

«Putinil on käed uskumatult halvad kaardid, aga ta suudab ikkagi bluffides edu saavutada,» ütles Browder. Browder teeb lääneriikide valitsuste seas lobitööd, et vastu võetaks ja laiendataks Magnitski seadust, mille järgi kehtestatakse sanktsioonid Vene ametnikele.

Browder rõhutab, et lääneriigid peaksid tegelema sadade miljarditega, mis viidi Venemaalt välja pärast Nõukogude Liidu langemist. Suurbritannia pealinn on saanud hüüdnime Londongrad, sest see muutus Vene kõrg- ja keskklassi meelispaigaks oma raha hoidmiseks. Peaminister Theresa May on öelnud, et Suurbritannia hakkab rohkem kontrollima Venemaa räpast maha.

«Kui te võtate vahele vene oligarhid, võtate te vahele Putini raha. Siis te saate ta matistada. USA on selle tegevusega alustanud,» ütleb Browder.

USA riigivaraamet kehtestas aprillis sanktsioonid miljardär Oleg Deripaska ja kaheksa ettevõtte vastu, kus ta on peamine aktsionär. Deripaskal on osalus maailma suuruselt teises alumiiniumitootjas Rusalis. Deripaskat süüdistatakse, et oma tegevusega on ta kaasa aidanud Venemaa pahatahtlikele kavatsustele.