Vabaühendus: Prantsuse piirivalvurid rikuvad põgenike õigusi

Raporti sõnul ütlesid lapsed, et neid väärkoheldakse füüsiliselt ja verbaalselt, neid peeti öö läbi kinni kongides toidu, vee ja tekita ning neile ei võimaldatud ligipääsu ametlikule eestkostjale. See kõik on vastu Prantsusmaa ja Euroopa Liidu seadustele, lisas Oxfam.