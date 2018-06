38 protsenti soomlannasid on hiljuti kogenud seksuaalset ahistamist

Küsitlusest selgub, et seksuaalset ahistamist kogevad keskmisest oluliselt sagedamini alla 35-aastased naised. Sellesse vanusegruppi kuuluvatest naistest rohkem kui pooled ütlesid küsitluses, et on kogenud viimase kahe aasta jooksul seksuaalset väärkohtlemist.

Ministeerium on teinud võrdõiguslikkuse baromeetrit viimase 20 aasta jooksul kuus korda ning täna avaldatud andmed näitavad, et naiste vastu suunatud seksuaalset ahistamist esineb varasemast pisut rohkem.

Küsitlusest selgub ka, et rohkem kui pooled naistest ja veerand meestest on kogenud, et nende sugu tuli neile töökohal kahjuks. Naised tunnetavad, et eriti esineb seda palgakõnelustel. Meeste hinnangul on neil naistest raskem saada vanemapuhkust, eriti erasektoris.