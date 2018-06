USA hoiatab Põhja-Korea küberrünnakute eest

Nad kirjeldasid Trooja tüüpi pahavara kasutamist Põhja-Korea poolt. See on tarkvara, mis on kirjutatud eesmärgiga kahjustada või teha töövõimetuks arvuteid ja arvutisüsteeme.

Raportis öeldakse, et nad tahavad jagada informatsiooni laia ringiga, et võrguühenduse kaitsjatel oleks võimalik tuvastada Põhja-Korea küberrünnakute ohte ja vähendada neist tulenevat kahju.

USA valitsus on osutanud Põhja-Korea häkkerite tegevusele varemgi, kui need on rünnanud suuri rahvusvahelisi kontserne ja pahavaraga nakatanud tuhandeid arvuteid üle kogu maailma. Viimase 12 kuu jooksul on Sisejulgeku osakond avalikult käsitlenud Põhja-Kora küberrünnakuid 11 korral. Samuti usutakse, et Põhja-Korea oli kas täielikult või suurel määral WannaCry pahavara rünnaku taga, kui viraalselt levinud kood lukustas 2017. aastal sadu tuhandeid arvuteid ning andmete taastamiseks nõuti lunaraha.