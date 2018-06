Briti valitsus toetab «sabaaluste» fotode keelustamist

Sabaaluseks nimetatakse fotot või videot, mis tehakse inimese nõusolekuta tema riiete alt. Nutitelefonide leviku tõttu on see komme hakanud viimasel ajal laialt levima.

«Need on ilmselgelt suurepärased uudised,» ütles Martin. «Loodetavasti saame me nüüd pakkuda õiglust kõikidele ohvritele, sest poliitikud võtsid meid kuulda.»

Naisteabi juht Katie Chose ütles, et nad tervitavad valitsuse otsustavat tegutsemist. «Selline väärkohtlemise viis on valus ja alandav kõikidele ohvritele ja sellel võib olla laastav mõju nende eludele.»

Lisa Hallgarten, seksuaaltervise ja heaoluühingu Brook poliitikajuht tervitas samuti seadusalgatust, aga ei pidanud seda otsustava muutuse saavutamiseks piisavaks. Ta ütles, et koolidel on kriitiline roll kahjuliku käitumise ennetamises. «Et kaitsta meie lapsi ja noori inimesi kahju eest, peame me kõige varasemal võimalusel õpetama neid austama üksteise privaatsust ja tegema kindlaks, et nad tunnevad oma õigusi ning saaksid aru seksuaalse nõustumise, sunni ja soovimatu puudutuse teemadest.»