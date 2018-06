Macron tahab Brexiti järel näha EL-i põhikeelena prantsuse keelt

Suurbritannia lahkumine EL-ist võib kõigutada inglise keele staatust blokis. Praegu on inglise keel ametlik riigikeel 12,8 protsendile 511 miljonist EL elanikust, kuid pärast Brexitit jääb see ametlikuks keeleks vaid Iirimaal ja Maltal, mis on vaid 1,2 protsenti Brexiti-järgsest elanikkonnast, rehkendas leht.

Samas on umbes 81 protsenti EL-i dokumentidest koostatud algselt inglise keeles. Esmalt prantsuse keeles koostatud dokumente on vaid 5 protsenti ja saksa keeles 2 protsenti. Seejuures on EL-i ametnikest Suurbritannia alamad vaid 2,8 protsenti, märkis väljaanne.

Leedu president Dalia Grybauskaitė on märkinud, et milline ei oleks ka otsus EL ametliku keele ohta, ei saa see irduda tegelikkusest. «Inglise keel on EL-is levinuim suhtluskeel ja inimesed jätkavad selle kasutamist, arvestades eriti, et see on Iirimaa ja Malta ametlik keel,» ütles ta.