Madagaskaril proovib ühtsusvalitsus riiki koos hoida

Ühtsusvalitsus peaks riigi juhtima kuni uute valimiste korraldamiseni, kuid veel pole teada, kas see protsess läheb valutult. Uus valitsus kuulutati välja esmaspäeval ning seda juhivad president Hery Rajaonarimampianina ja peaminister Christian Ntsay.

Valitsus koondab kolme kõige tugevamat Madagaskari poliitikut. Peale praeguse presidendi on seal ka kaks tema eelkäijat: Andry Rajoelina, kes haaras võimu 2009. aasta riigipöördel, ja Marc Ravalomanana, kelle valitsuse ta kukutas. Kohalikud nimetavad kolme meest nende eelmiste ametite järgi vastavalt raamatupidajaks, DJks ja piimameheks.

Ntsay on tehnokraat, kes sai ametisse konstitutsioonikohtu käsul ja rivaalitsevate jõudude armust. Nimelt käskisid nad presidendil nimetada peaministriks kompromisskandidaat, kes hoiaks valitsust koos kuni järgmiste valimisteni.

Valimised ongi kogu kriisi põhjuseks. Madagaskar võttis eelmisel kuul vastu uue valimisseaduse. Opositsiooni sõnul seab see tõkkeid nende kandidaatide osalemisele valimistel, mis toimuvad selle aasta jooksul. Valimisseaduse vastased meeleavaldused tänavatel päädisid nõuetega presidendi tagasiastumiseks.

Täiemõõdulise kriisi ära hoidmiseks andis konstitutsioonikohus käsu luua uues valitsus. Ntsay nimetamine sai paika pärast mitut läbirääkimisvooru. Ntsay ei ole ühegi erakonna liige, kuid ta on varasemalt olnud ametis Madagaskari turismiministrina 2002. ja 2003. aastal.

Paljud opositsioonipoliitikud on kritiseerinud uut valitsust kui vana kuue ümberpööramist. «Me ei taha vanade ministrite taaskasutust,» nõudis üks protestiplakat igapäevastel meeleavaldustel valitsuse vastu.

Madagaskar on üks maailma kõige vaesemaid riike, ehkki seal on suured maavarade reservid, mille seas on nii niklit, koobaltit, kulda ja uraani. 2009. aastal pealinna linnapea läbi viidud riigipööre tõi kaasa rahvusvahelise hukkamõistu ja hirmutas riigist eemale välismaised investorid.