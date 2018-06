Härjavõitlus: süütundega segatud spektaakel

Las Ventas, Madridi linnale kuuluv 1931. aastal valminud kultuurirajatis, on maailma suuruselt kolmas härjavõitlusareen ja Hispaania härjavõitlusskeene süda. Astusin sinna päikesepaistelisel oktoobri õhtupoolikul sisse mitte just kõrgete ootustega, pigem küsimusega, kas suudan lõpuni olla või mitte.

Teadsin mõnd inimest, kes olid härjavõitlusel käinud. Üks eestlane, kes käib küll ise kalal ja jahil, hindas vaatepildi ebameeldivaks. Teine eestlane oli seda vaadates vist kaunis purjus. Üks hispaanlane on käinud vaatamas mitu korda, aga ütleb, et see pole päris tema teema. Ja siis täpselt üks hispaanlane, kes ütleb, et talle härjavõitlused hirmsasti meeldivad.