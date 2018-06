Migratsioon lõhestab Saksa konservatiive

Seehofer nõuab piiripolitseile õigust lükata tagasi isikut tõendavate dokumentideta migrandid ja need, kes on registreeritud juba mõnes teises Euroopa Liidu riigis. Merkel on selle välistanud ning kardab, et Euroopa Liidus nähtaks selles Saksamaa otsust keerata selg rändekoorma all vankuvatele Vahemere riikidele, nagu Itaalia ja Kreeka.