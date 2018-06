Gruusia parlament ootab uut peaministrit

Enamuse esindaja Anri Ohanašvili ütles, et eile esitati Bahtadze kandidatuur presidendile allkirjastamiseks, nüüd peab Margvelašvili kandidaadi parlamendile esitama.

Ohanašvili märkis, et presidendi allkirjal on vaid vormiline iseloom.

«See on põhiseaduse nõue, et president täidaks oma põhiseaduslikku kohustust ja allkirjastaks dokumendi,» ütles saadik, väljendades lootust, et presidendi poolt selles küsimuses asjas viivitust ei tule.