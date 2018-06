Eesti on NATO ja Euroopa Liidu äärealal asuv väikeriik. See on tõsiasi, mida me muuta ei saa. Sellega seonduvalt on meie jaoks eluliselt oluline, et mõlemad organisatsioonid oleksid elujõulised ja toimekad. Juuli keskel toimub järjekordne NATO tippkohtumine.