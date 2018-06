Fuego vulkaan on tänavu Guatemalas nõudnud üle saja inimelu, kuid umbes 200 inimese saatus pole teada. FOTO: AFP/SCANPIX

Fuego vulkaani tõttu, mis hakkas 3. juunil purskama, on Guatemalas surnud üle saja inimese. Täpne ohvrite arv pole veel teada ning selleni jõudmine võtab aega. Samal ajal töötavad tuletõrje- ja päästetiimid tuha ja laava alla mattunud piirkonnas. Vulkaani tõttu on hävinud terved külad. Taas päästab loodus valla oma viha piirkonnas, mida on juba liiga palju karistanud inimese käsi.