Trumpi-Kimi kohtumine teeb Iisraeli välisministeeriumile muret

Ministeeriumi teadusosakonna dokumendis, mis on saadetud laiali juudiriigi diplomaatidele üle maailma, öeldakse, et teisipäevane kohtumine tekitas küsimusi Põhja-Korea tuumadesarmeerimise lubaduse tõsiseltvõetavuse kohta, vahendas eratelekanal.

Iisraeli välisministeeriumi pressiesindaja kinnitas reedel AFP-le, et dokument on ehtne, kuid keeldus üksikasju lisamast.

«Hoolimata Trumpi kuulutusest, et Põhja-Korea poliitikas on oodata kiireid muutusi, on tee sisulistele muutustele - kui need üldse tulevad - pikk ja aeglane,» tsiteeris telekanal raportit.