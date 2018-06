Ukraina võimud tabasid Babtšenko vastu suunatud vandenõu osalise

Ukraina rahvusliku julgeolekuagentuuri (SBU) uurimisosakonna juht Bohdan Tõvodar teatas uudisteagentuurile 112 eile, et kahtlusalune vahistati kolmapäeval. Ametnikud ei ole valmis tema nime avalikustama. Teada on vaid see, et tegu on Ukraina kodanikuga, kelle perekonnanimi algab T-tähega.