Saksa satiiriajakirja säuts valitsuse lagunemisest ajas meedia tagajalgadele

Säutsus sisaldunud teksti esitleti Hesseni peaministri Volker Bouffieri tsitaadina ja seal seisis, et Seehofer on otsustanud CSU ja CDU sidemed katkestada ning kantslerit on sellest teavitatud. «Peame nüüd valmistuma, et võistelda uue Baierimaa CDUga järgmistel üldvalimistel,» tsiteeriti vale-Bouffieri.