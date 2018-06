USA on Mehhiko piiril 2000 last vanematest lahutanud

Mõned poliitikud ja ka religioossed grupid on sellist käitumist ebainimlikuks nimetanud. Immigratsiooni pooldajad on esinenud väidetega justkui eraldataks ka imikud oma emadest, aga USA ametnikud on seda eitanud. Siseministeeriumi teatel hoolitsetakse laste eest pärast nende vanematest eraldamist hästi.

Kongressis on selle teema üle küpsemas tõsine tüli. USA justiitsminister Jeff Sessions on praegust poliitikat kaitsnud ja väitnud, et hiljutine kriitika pole aus ega loogiline. Sessions viitas Piiblile, kui õigustas laste kinni pidamist isadest eraldi sõnadega: «Järjepidev ja õiglane seaduse rakendamine on iseenesest hea ning moraalne asi, mis kaitseb nõrgemaid.»