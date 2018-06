Talibani võitlejad embasid ramadaani lõpu puhul Afganistani korrakaitsjaid

Raketiheitjate ja ründerelvadega varustatud Talibani võitlejad sõitsid Afganistani ja Talibani lippude lehvides autode ja mootorratastega läbi Nangarhari provintsi vaidlusaluse Bati Koti piirkonna.

Kontrollpunktides valvavad Afganistani sõdurid tervitasid neid pühade puhul, embasid ja tegid ühispilte võitlejatega, keda nad harilikult tappa püüavad. Veel mõne päeva eest olnuks seesugune vaatepilt mõeldamatu. Talibani võitlejaid tuli lõppeva ramadaani puhul tervitama ka külarahvas.

«Olen siin, et tervitada oma vendi politseis ja armees,» ütles Talibani komandör Baba AFP-le. «Seni on relvarahu hästi pidanud. Kõik on sõjast väsinud ja kui meie liidrid käsivad meil relvarahu jätkata, teeme seda igavesti,» sõnas ta.

Ramadaani lõpu puhul Kabulis peetud palvus. FOTO: Noorullah Shirzada / AFP / Scanpix

Üks teine Talibani võitleja ütles aga, et kestev rahu on võimalik ainult siis, kui USA väed riigist lahkuvad. «Me tahame islamiriiki ja -valitsust. See ei saa juhtuda, kui Ameerika ei lahku,» sõnas ta.

Taliban oli varem teatanud, et peab relvarahust kinni reedel alanud Eidi kolmel esimesel päeval ja lubas mitte rünnata Afganistani julgeolekujõude. See oli esimene selline lubadus alates USA juhitud liitlasvägede sissetungi algusest 2001. aasta sügisel.

Taliban lubas siiski jätkata USA ja koalitsioonivägede ründamist.

Afganistani president Ashraf Ghani kuulutas neljapäeval pühade ajaks välja ajutise relvarahu Talibaniga ja kutsus seda reedel pikendama. Afganistani siseministri asetäitja Masood Azizi ütles AFP-le, et mõlemad pooled on seni relvarahust kinni pidanud.

Bati Kot asub Nangarhari provintsipealinna Jalalabadi Pakistani piiril asuva Torkhami ühendaval maanteel.

Üks Kabulis resideeruv Lääne diplomaat ütles AFP-le, et Taliban on kasutanud ära võimaluse näidata afgaanide seas oma populaarsust. «See pole iseenesest halb asi, kui see aitab neil näha võitlemise asemel rääkimisest tõusvat kasu.»