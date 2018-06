Soome lahes roostetavad lõhkekehad ohustavad tõsiselt keskkonda

Põhjus, miks sedavõrd suur hulk lõhkekehi merepõhjas on, jääb Teise maailmasõja järgsetesse aastatesse. 1945. aasta Potsdami konverentsil leppisid liitlasriigid kokku, et vabanevad 300 000 tonnist lõhkekehadest ja lahingmoonast, muu hulgas ebaseaduslikust sinepigaasist. Lepiti kokku, et lõhkekehad heidetakse ookeanidesse.

2012. aasta teadusartikli kohaselt tuli aga välja, et lõhkekehi ei viidud isegi ettenähtud kohtadesse, et need vette visata. Selle asemel, et viia lõhkekehad kohta, kus on sügavust vähemalt üks kilomeeter, heideti need Läänemere madalasse vette, vaid mõnekümne meetri sügavusele.