Kreeka parlament toetas valitsust Makedoonia leppe osas

Usaldushääletus puudutas Kreeka ja Makedoonia kompromisslahendust, mille kohaselt muudab naabermaa oma nime Põhja-Makedoonia Vabariigiks. Mõlema riigi opositsiooniparteid on on väljendanud vastuseisu sellisele lahendusele.

"Tegemist on parima leppega, mis meie riigil on viimastel aastatel olnud," lausus Tsipras. "Kas on meie huvides hoida avatuna ebavajalikku rinnet meie välispoliitikas?" küsis ta.