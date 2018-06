Kreeka ja Makedoonia allkirjastavad nimekokkuleppe

Ateena väitel kätkeb nimi, mille endise Jugoslaavia osa endale iseseisvumise järel võttis, territoriaalnõuet Kreeka põhjaosas asuvale samanimelisele piirkonnale. Kreeka vastuseisu tõttu liitus Makedoonia 1993. aastal ÜRO-ga nime all Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia (FYROM), mida ta kannab tänini.

Allkirjad antakse Kreeka poolel, seejärel minnakse üle piiri Makedooniasse lõunasöögile, on Kreeka esindajad teatanud.

Mõlema maa opositsiooniparteid on lahenduse vastu. Kreeka opositsioonierakond Uus Demokraatia algatas parlamendis umbusaldushääletuse, kuid Tsiprase vasakpoolne valitsus võitis selle eile.

Kreekas teeb kokkuleppe vastastele kõige enam meelehärmi tõik, et valitsus nõustus naaberriigis räägitava keele nimetamisega makedoonia keeleks ja et seda kõnelev rahvas on makedoonlased.