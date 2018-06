Trumpi endine kampaaniajuht saadeti vanglasse

Pikaaegne vabariiklaste toetaja ja ärimees Paul Manafort on juurdlusalune eriproküror Robert Muelleri uurimises. Mueller uurib Trumpi presidendikampaaniat ja Venemaa mõjutustegevust olemasolu ning määra. Varasemalt on Manaforti süüdistatud rahaliste vahendite ebasobivas kasutuses, sealhulgas vandenõus rahapesuks.

Manafort väitis, et pole neis kuritegudes süüdi. Siiani on ta olnud koduarestis Virginias, elektrooniliste vahendite jälgimise all.