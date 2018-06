Austria nõuab Saksamaalt väidetava nuhkimise kohta selgitust

Austria president Alexander Van der Bellen ärgitas Saksa võime asjas täielikku selgust looma, kantsler Sebastian Kurz aga kutsus Berliini põhjalikule koostööle, et heita valgust artiklitele, mis puudutavad föderaalse luureteenistuse BND (Bundesnachrichtendienst) varasemat tegevust.

Selline tegevus võib mõjutada pikas perspektiivis usaldust kahe riigi vahel, märkis Van der Bellen ning Kurz rõhutas omakorda, et Saksamaa on tähtis partner.

Kurz ütles, et ka 2014. aastal kahtlustati Saksa luuretegevust Austrias ning need kahtlustused olid tegurite seas, mis viisid luuramist reguleerivate Saksa seaduste karmistamiseni.

Mõlemad pidasid vajalikuks, et Saksamaa annaks tagatised, et seesugune tegevus on lõppenud. Nende sõnul oli luuramise mastaap ajalehtede andmeil tohutu.