Saksa siseminister ei ole huvitatud kantsleri kukutamisest

Seehofer nõuab nimelt piiripolitseile õigust lükata tagasi isikuttõendavate dokumentideta migrandid ja need, kes on registreeritud juba mõnes teises Euroopa Liidu riigis.

Merkel on ühepoolsete sammude vastu, sest kardab, et see nõrgendab Euroopa Liitu. Ta rõhutab, et migratsioon on Euroopa probleem, mis nõuab Euroopa lahendust.