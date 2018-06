ÜRO eriesindaja Angelina Jolie külastas Mosulit ja Süüria põgenikelaagrit

Päev varem külastas Jolie Mosulit, Põhja-Iraagis asuvat suurt linna, mis oli eelmisel aastal Iraagi ja Islamiriigi kokkupõrgete lahingutandriks. Islamiriigi džihadistid kontrollisid linna kolm aastat ja nad olid muutnud selle oma kalifaadi peamiseks tugikeskuseks. Mosulist põgenes pea miljon elanikku. Nüüdseks on olukord Mosulis valdavalt rahunenud ja paljud elanikud lahkuvad põgenikelaagritest, et koju naasta.

«See on kõige laastavam olukord, mida ma olen näinud kõigi aastate jooksul, kui ma olen ÜRO põgenikeagentuuri heaks töötanud,» ütles Jolie Mosuli kohta. «Inimesed siin on kaotanud kõik. Nad kannatavad puudust. Neil pole ravimeid oma laste jaoks ja paljudel pole mingit ligipääsu puhtale veele või baasvajaduste rahuldamistele. Ma loodan jätkuvat pühendumist linna taastamiseks ja kogu linna stabiliseerimiseks. Ja ma kutsun rahvusvahelist kogukonda üles mitte unustama Mosulit.»

Jolie on ÜRO pagulasteagentuuri jaoks töötanud 2001. aastast, kohtudes põgenikega Iraagist Kambodža ja Keeniani. See on tema viies külaskäik Iraaki.