Prantsusmaal vigastas «Jumal on suurim» hüüdnud naine papinoaga kahte inimest

Prantsuse meedia allikail on ründaja 24-aastane Prantsusmaal sündinud naine.

«See on ilmselt üksikjuhtum, mille sooritajaks oli psühhiaatriliste häiretega inimene. Samas me ei saa veel välistada võimalust, et talle oli sisendatud äärmuslikke vaateid,» ütles Marchal. Tõendite leidmiseks korraldatakse naise kodus läbiotsimine.