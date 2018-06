Emakapital hoiab noored Siberi taigakülas

Maakoolides makstakse Siberis õpetajatele rohkem kui linnakoolides, et õpetajaid tööle meelitada. Siberi maakohtades peab kohalik võim kinni maksma ka näiteks õpetajate talvepuud, mis on samuti märkimisväärne võit.

Kõige üllatavam oli 1500 elanikuga Verhneussinskis kuulda, et elanike arv on viimastel aastatel hakanud järjekindlalt kasvama tänu sellele, et noored jäävad üha rohkem elama suurtest asulatest kaugel olevasse kodukülla.