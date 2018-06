Üks väheseid pilte, mis on avaldatud Casa Padre laste põgenikekeskusest. FOTO: Reuters/Scanpix

Ameerika Ühendriikide võimud on poolteise kuu jooksul eraldanud lõunapiiril vanematest ligi 2000 last. Tegu on ametnike sõnul hoiatava meetmega illegaalse immigratsiooni takistamiseks.