Keenias hukkus miiniplahvatuses kaheksa politseinikku

Isetehtud lõhkekehade kasutamine sõjaväe ja politsei patrullide vastu riigi põhja- ja idaosas Somaalia piiril on muutunud tavaliseks. Viimase aasta jooksul on Somaaliast tegutsev Al-Shabaab võtnud vastutuse mitme sellise rünnaku eest. Neis on surma saanud kümneid Keenia sõdureid ja politseinikke.