Giuliani: Muelleri uurimist tuleks uurida

«Tahame, et Muelleri juurdlust uuritaks samamoodi nagu Trumpi valitsust on uuritud,» ütles Giuliani telekanalile CNN.

Giuliani sõnul on aeg uurida uurijaid, lausus ta hiljem telekanalile CBS.

Giuliani sõnul pole Trumpil praegu kavas anda armu Venemaa valimissekkumise juurdlusega seotud inimestele, kuid võib seda teha, kui Muelleri töö on läbi.

Giuliani sõnul on Trumpil jätkuvalt õigus armu anda ja ta võib seda teha pärast seda, kui Mueller on oma uurimisraporti valmis saanud ja inimesi on koheldud ebaõiglaselt.