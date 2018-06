Venemaa uuendas Kaliningradi tuumarelvaladu

Ameerika Teadlaste Liit avaldab täna satelliitfotod, mis tõestavad Läänemere äärse tuumarelvade hoidmiseks mõeldud lao laiendamist ja sellele uue katuse paigaldamist.

«Sellel on tüüpilise Venemaa tuumarelvalao tundemärgid,» sõnas liidu tuumateabe projekti esimees Hans Kristensen. «Objektil on raskelt turvatud perimeeter mitme aiaga. Punkrite ümber asub samuti mitmekordne tara. Sellel on kõigi teiste teadaolevate Venemaa tuumarelvaladude tundemärgid.»

Töö lao juures algas 2016. aastal ja sel aastal sai see uue katuse. Fotot saab vaadata siit.

«See on paik, mida me oleme juba mõnda aega jälginud ning seal on tehtud varemgi uuendusi, kuid mitte midagi nii drastilist kui praegu. See on esimene kord, mil me oleme näinud ühe tuumarelvade punkri süvendamist ja arvatavat renoveerimist,» lausus Kristensen.

«Need fotod ei tõesta, et Kaliningradis tuumarelvasid hoitakse, kuid need näitavad, et tegu on aktiivse piirkonnaga,» lisas ta.

Teadlase sõnul ei ole selge, kas Vene sõjavägi on piirkonda tuumarelvasid paigaldanud, kavatseb seda vahetult teha või uuendab struktuuri eesmärgiga peagi sinna tuumarelvad toimetada.

Kristensen märkis, et renoveeritud punker asub palju lähemal mereväebaasile kui raketibaasile ning pole kindel, mis tüüpi lõhkepeade jaoks rajatis mõeldud on.

Jaanuaris teatas Vene sõjavägi, et Kaliningradi on loodud vajalik taristu alaliste Iskander-M-tüüpi raketisüsteemide paigaldamiseks. Iskanderid suudavad kanda konventsionaalseid- ja tuumalõhkepäid 500 kilomeetri raadiuses. Raketid on praeguseks lahinguvalmis.