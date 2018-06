Porošenko: Ukraina loob EL-is Nord Stream 2 õõnestusrühma

«Nord Stream 2 on täielikult poliitiline projekt, mis on suunatud Ukraina vastu, sel puudub igasugune majanduslik sisu, kuid üritab kaaperdada kolm miljardit Ukraina eelarvest. Sellegipoolest olen veendunud, et ühiste jõududega õnnestub meil see peatada. Just seepärast loome praegu EL-is rühma, mis peab Nord Stream 2 peatama,» kirjutas Porošenko portaalis «Medium».