Saksa siseminister esitas Merkelile migratsiooni osas ultimaatumi

Merkel sai väikese võidu Saksamaa konservatiive lõhestavas sisetülis, kus kantsleri erakonna Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) Baierimaa sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) soovib Saksamaa piiridelt hakata tagasi saatma isikutunnistuseta või teistes Euroopa Liidu riikides arvele võetud migrante.

Merkel suutis veenda Seehoferit ootama otsusega kuu lõpus toimuva Euroopa Ülemkogu lõpuni, kus kantsler loodab saavutada koos teiste EL-i riikidega rändepoliitikale üle-Euroopalise lahenduse.

Seehoferi kava migrandid piirilt tagasi saata ähvardab EL-i Dublini migratsioonisüsteemi ja ohustada EL-i sisest vaba liikumist. Merkel kardab, et Saksamaa eeskujul rakendaksid sarnaseid piirikontrolle ka teised riigid.

Kriitikud on nimetanud Seehoferi kava illegaalseks ja ohuks Merkeli valitsusele. Varem teatas siseminister, et tal on voli kehtestada piirikontroll ka Merkeli nõusolekut saamata.

Tüli on lõhestanud tõsiselt Saksa konservatiive, kuna CSU on koondunud otsustavalt Seehoferi selja taha. CSU ja CDU peavad täna eraldi kohtumised, millega loodetakse erimeelsused siluda. Allikate teatel on Seehofer nõustunud piirikontrollide järk-järgulise kehtestamisega.

Surve Merkelile ei ole aga kadunud ning uudisteagentuuri DPA teatel jõudis CSU üksmeelele rangete piirikontrollide kehtestamises, kui Merkel EL-i riikidega kokkulepet ei saavuta.

Seehofer andis täna Merkelile kaks nädalat, et leida üle-Euroopaline lahendus asüülitaotlejate tulva lõpetamiseks ning hoiatas, et vastasel juhul annab ta piirivalvele korraldusele migrandid tagasi saata. Merkel on ettepanekuga nõustunud.

«Sellest, kuidas Saksamaa käitub, sõltub Euroopa koospüsimine,» ütles Merkel Berliinis toimunud CDU juhtkonna kohtumisel.

Merkel on ühepoolsete sammude vastu, sest kardab, et see nõrgendab Euroopa Liitu. Kantsler rõhutab, et migratsioon on Euroopa probleem, mis nõuab Euroopa lahendust.