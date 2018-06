USA peatas ettevalmistused ühisõppusteks Lõuna-Koreaga

Pentagoni eestkõneleja Dana White ütles, et ülejäänud ühisõppuste osas pole samuti esialgu mingeid otsuseid langetatud.

Lõuna-Korea presidendiameti esindaja kinnitas juba reedel, et Washington ja Soul on alustanud diskussiooni harilikult augustis peetava "Ulchi Freedom Guardiani" ja teiste ühisõppuste ajutist peatamist Põhja-Korea tuumadiplomaatia ajaks.

Asjatundjad on eri meelt, kas Washington ja Soul astuvad õppuste peatamisega õige sammu. Pyongyang on aastaid väitnud, et ühisõppustega harjutatakse sissetungi Põhja-Koreasse ja reageerinud neile eriti raevukate avaldustega.