Põhja-Korea liider kohtub meedia andmetel Hiina presidendiga

"Meie seisukoht on, et sanktsioonid peavad jääma jõusse, kuni Põhja-Korea astub tuumadesarmeerimise suunas sisulisi ja olulisi samme," ütles Lõuna-Korea välisminister Kang Kyung-wha ajakirjanikele. Kang lisas, et Souli ja Washingtoni "suur pilt" on ühesugune ja riigid jätkavad tihedaid konsultatsioone.