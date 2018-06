Valge Maja kaitses perede eraldamise poliitikat

«See on demokraatide süü, et nad on piirivalve ja kuritegevuse osas nõrgad ja ebaefektiivsed,» teatas Trump eile Twitteris, süüdistades vastasparteid enda erakonna poliitikas. «Öelge neile, kui paljud inimesed on endast väljas kuritegevuse tõttu, mis saab alguse illegaalsest immigratsioonist. Muutke seadusi!»

Trump tõrjus migratsioonipoliitikale osaks saanud kriitikat eilsel kohtumisel kosmoseosakonnaga, öeldes, et perede eraldamine on väga kurb, kuid demokraatide vastuseisu tõttu ei saa valitsus midagi tehtud.

«Me ei saa lubada endale luksust teeselda, et kõik indiviidid, kes siia riiki perekondlike üksustena sisenevad, on ka tegelikkuses perekonnad,» lausus Nielsen. «Me peame oma tööd tegema. Me ei vabanda oma töö tegemise eest. Me oleme vandunud seda ülesannet täita. Sellel administratsioonil on lihtne sõnum. Kui te ebaseaduslikult piiri ületate, siis me karistame teid.»